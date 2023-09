Provincie vernietigt vergunning voor drijvend terras hotel La Reserve

Het luxehotel La Réserve in Knokke-Heist had plannen om een drijvend terras aan te leggen op het Zegemeer. De aanvraag voor dat ponton was al gebeurd en er was ook al een omgevingsvergunning toegekend door de gemeente. Ook het advies van het Agentschap Natuur en Bos was gunstig.

Wel dienden verschillenden omwonenden bezwaar in. Zo vinden zij dat het ponton de rust verstoort van diverse vogels en ook het landschappelijke uitzicht van het Zegemeer. Verder vrezen omwonenden voor lawaaioverlast, vervuiling van het water en visuele hinder.

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen volgt de bezwaren en geeft de omwonenden gelijk. "De aanvraag is op verschillende punten in strijd met het GRUP Reserve Zegemeer. Vermits het GRUP de goede ruimtelijke ordening voor dit gebied nauwkeurig heeft omschreven, is voorliggende aanvraag derhalve ook niet verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening", klinkt het. De omgevingsvergunning werd daarbij geweigerd.

Bekijk ook: