Provincie verdeelt 116.000 euro aan subsidies over 26 lokale klimaatprojecten

17 gemeenten ontvangen voor 26 verschillende lokale klimaatprojecten in totaal ruim 116.000 euro steun van de Provincie West-Vlaanderen en de Bond Beter Leefmilieu. Dat besliste de deputatie in haar zitting van donderdag 6 mei. De steun past binnen het project ‘Gemeenten voor de toekomst.’

De goedgekeurde projecten gaan van de begeleiding voor autodelen in Zonnebeke tot het werken rond voedselverlies in Diksmuide, Ieper, Oostkamp en Roeselare, maar evengoed de realisatie van een miniwoudje (groenvoorziening) in Ichtegem en Lichtervelde.

Nieuw in deze oproep zijn de projecten rond ‘trage wegen’. Hierop tekenden maar liefst 8 gemeenten in: Avelgem, Diksmuide, Jabbeke, Kuurne, Roeselare, Veurne, Wielsbeke en Zedelgem. Trage wegen bieden niet alleen ruimte voor duurzame verplaatsingen, ze hebben vaak ook een uitgesproken ecologische waarde.

Traject ‘Gemeenten voor de toekomst’

De Provincie sloot in 2019 een samenwerkingsakkoord af met Bond Beter Leefmilieu onder de noemer ‘Gemeenten voor de toekomst’. Zo kunnen lokale besturen laagdrempelige concrete acties op touw zetten rond thema’s als mobiliteit, energie, voeding, groen, circulair en delend bouwen en wonen. De acties mogen minimaal 1.000 en maximaal 15.000 euro kosten.

Gemeenten kiezen een project en een deelorganisatie van Bond Beter Leefmilieu helpt hen op weg. Elk parcours wordt afgestemd op maat van het lokaal bestuur.