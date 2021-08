Provincie stelt uniek tijdsdocument over Belgische kust voor

Daarin wordt een volledig panorama getoond van de Belgische kust tijdens de eerste zomer na de Tweede Wereldoorlog. Het boek neemt de lezer mee naar 4 augustus 1945, een zonnige dag in de zogenaamde ‘zomer van de vrijheid’. Die dag nam een Amerikaans legervliegtuig haarscherpe, bijzonder gedetailleerde luchtfoto’s van de hele Belgische kuststrook, van Knokke-Heist tot De Panne. (Lees verder onder de foto van NARA Washington)

Op de foto’s is te zien hoe bezoekers op de vele badplaatsen baden en genieten in de zon, het strand en de strandcabines, de duinengordel, de havens, het ongerepte en landschappelijk rijke hinterland. Daarnaast zijn ook duidelijke sporen en de littekens te zien van de oorlog die net voorbij is, met daarbij ook de fameuze Duitse Atlantikwall. De foto’s tonen ook de overgang aan van de bebouwing aan de kust, van elitair tot massatoerisme. (Lees verder onder de foto van Atlantikwall Raversyde)

Bijzonder tijdsdocument

Het boek is een uniek tijdsdocument. Birger Stichelbaut en Wouter Gheyle, archeologen aan de UGent, ontdekten eind 2019 de filmrol met de foto’s in de US National Archives in Maryland in de Verenigde Staten. Dat gebeurde tijdens een onderzoek naar tienduizenden luchtfoto’s die de Amerikaanse luchtmacht in België nam in 1940-1945. De onderzoekers geven extra uitleg bij de oorlogsdetails op de foto’s. Co-auteur Jeroen Cornilly geeft duiding bij de kunstarchitectuur. Hij schreef speciaal voor dit boek het verhaal van 100 jaar kusttoerisme.

‘De Kust. 4 augustus 1945. De zomer van de vrijheid’ telt 264 bladzijden. In het boek zijn 200 afbeeldingen te zien, waarvan 83 panoramafoto’s. Het kost 59,90 euro. Het boek werd uitgegeven door Tijdsbeeld uitgeverij in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen en de UGent, vakgroep Archeologie.