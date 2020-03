Provincie richt steunpunt Onderwijs voor zieke kinderen op

Het steunpunt moet ervoor zorgen dat scholen goed geïnformeerd worden over wat er allemaal kan op vlak van thuisonderwijs bij langdurige afwezigheid door ziekte. In West-Vlaanderen alleen al waren er vorig schooljaar bijna 3.000 leerlingen langer dan drie weken afwezig door ziekte, waarvan bijna 600 langer dan twee maanden. Het steunpunt zal het aanbod beter bekend maken, de pijnpunten in kaart brengen en in een latere fase een leerkrachtenpool aanleggen met mensen die aan huis les willen geven. Dat kunnen bijvoorbeeld ook gepensioneerde leerkrachten of studenten zijn die een lerarenopleiding volgen.