Provincie maakt 10.000 euro vrij voor noodhulp in Indonesië

De ondersteuning gebeurt via Walhi, één van de partners van 11.11.11 op het eiland. Het bedrag zal gebruikt worden voor de aankoop en verdeling van voedsel, kledij en tenten. Daarnaast worden ook bouwmaterialen aangekocht om tijdelijke opvang te voorzien.

Minstens 2.000 doden

Op 28 september werd het Indonesische eiland Sulawesi getroffen door een zware aardbeving. Na de aardbeving volgde een tsunami met golven tot zes meter hoog, modderstromen, grondverzakkingen en ruim 250 naschokken. Volgens de lokale overheid vielen er minstens 2.000 doden. Daarnaast zijn er nog ruim 1.300 mensen vermist en meer dan 223.000 mensen zijn dakloos.

Bruggen, scholen, ziekenhuizen en andere essentiële infrastructuur zijn vernietigd.

Hulp komt traag op gang

Er waren heel wat hindernissen voor de hulpverleners aan de slag konden: de capaciteit van de luchthaven in Palu is beperkt en de wegen naar de getroffen dorpen waren vernield of bezaaid met modder of brokstukken. Op 14 oktober begon Walhi met een programma voor de bouw van noodwoningen.