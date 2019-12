Provincie heeft plan klaar voor brexit

Na de overwinning van de conservatieve partij bij de verkiezingen van donderdag 12 december in het Verenigd Koninkrijk is duidelijk dat 31 januari 2020 de laatste dag wordt van het EU-lidmaatschap van het VK.

De Provincie West-Vlaanderen wacht deze datum niet af, maar wil en moet zich wapenen door actie te ondernemen tegen "deze vormen van opkomend protectionisme". Daarom werd in het meerjarenplan van de Provincie West-Vlaanderen alvast een budget, zo’n 3,5 miljoen euro, voorzien voor maatregelen die onder andere inzetten op het vrijwaren van de export. Daarnaast wordt ook werk gemaakt van de aanvraag om extra Europese middelen te kunnen verkrijgen.

Studies van o.m. KU Leuven en de Nationale Bank van België gaven reeds aan dat de effecten op West-Vlaanderen van een Brexit, een harde of een zachte, in West-Vlaanderen sowieso hard zullen zijn. De sectoren ‘voeding’, ‘kunststoffen & rubber’ en ‘textiel’ zullen de grootste schade oplopen. Bovendien zijn dit net drie speerpuntsectoren binnen de West-Vlaamse economie. Tellen we daarbij nog de logistieke sector, met de Haven van Zeebrugge als draaischijf, en we overschrijden de 11.000 jobs die onmiddellijk worden bedreigd in West-Vlaanderen.

3,5 miljoen aan concrete maatregelen

De hoofdmoot van de maatregelen is gericht op de West-Vlaamse kmo’s. De Provincie werkt hiervoor samen met de sociale partners, met Flanders Investment & Trade en met de douanediensten van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie. De vrijwaring van de export is daarbij een belangrijk onderdeel. Dit betekent bedrijven ondersteunen in de administratieve procedures via infosessies en begeleidingstrajecten, maar ook in hun zoektocht naar nieuwe afzetmarkten.

Voka: Verlengde onderhandelingstermijn nodig

Bert Mons, algemeen directeur Voka West-Vlaanderen: “Als het VK en de EU er niet in slagen om tegen eind 2020 een akkoord te onderhandelen over de toekomstige relatie, worden de Vlaamse ondernemers alsnog geconfronteerd met een no-deal of harde brexit en staan 11.000 jobs in West-Vlaanderen op de helling.”

Het blijft een bijzonder groot vraagteken of een jaar voldoende zal zijn om een dergelijke toekomstige relatie helemaal uit te hameren. “De Europese onderhandelingen voor het handelsakkoord met Canada hebben al meer dan 7 jaar geduurd”, merkt Bert Mons op. “Één jaar is dan ook bijzonder kort om een gedetailleerd en handelsvriendelijk akkoord uit te werken om vlotte handel tussen Vlaanderen en het VK mogelijk te maken. Daarnaast moeten we erover waken dat de noden van West-Vlaamse industrieën (bv. textielsector) gerespecteerd worden.”

Voka stelt dan ook dat een verlenging van de onderhandelingstermijn over de toekomstige relatie zeker niet mag uitgesloten worden. Dit is mogelijk want het terugtredingsakkoord laat een uitstel toe tot december 2022.