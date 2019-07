Provincie heeft noodplan voor haven Zeebrugge klaar

Bij een harde Brexit zou de douaneprocedure toenemen in tijd. Daarom moest er een duidelijk mobiliteitsplan opgemaakt worden. In het noodplan zijn onder andere wachtparkings voorzien voor het vrachtverkeer.

Dagelijks verwerkt de haven van Zeebrugge 5.000 tot 7.000 vrachtwagens die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk maken. Daarbij duurt de douaneprocedure nu ongeveer vijf minuten per vrachtwagen. Bij een harde Brexit zou dat toenemen tot twee à drie uur per vrachtwagen. Om lange wachttijden bij het in- en uitschepen in Zeebrugge te vermijden, werd dus een mobiliteitsplan opgesteld.

Het havengebied kan zelf tot 600 vrachtwagens bufferen. Andere wachtparkings die gebruikt kunnen worden, zijn sites van de Civiele Bescherming, de site van de haven van Oostende, de A11, het militair domein in Haasdonk en het provinciaal domein Puyenbroeck in Oost-Vlaanderen. "Er heerste eerst wat bezorgdheid rond vrachtwagens met verse voeding die zouden moeten wachten op wachtparkings. Maar de gouverneur garandeert dat de Civiele Bescherming deze zullen blijven bevoorraden zodat de vrachtwagens vers en koel blijven", aldus provincieraadslid Isabelle Vandenbrande.

Daarnaast is er ook een globaal circulatieplan waarbij een aantal wegen wordt voorbehouden voor het lokale verkeer zodat de Bruggeling en de brede omgeving nog kan blijvend circuleren.