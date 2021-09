Marieke, die Torhoutse roots heeft, zwom in augustus de hele kustlijn van De Panne tot Knokke-Heist af in een kleine 19 uur. Ze is de eerste vrouw die daarin slaagde en brak daarmee het record van Bredenaar Matthieu Bonne. Met haar stunt zamelde ze geld in voor vzw's die zich inzetten voor gelijke kansen voor vrouwen in de sport en die wintersport mogelijk maken voor mensen met een fysieke beperking.

Marieke kreeg van de provincie en Westtoer een cheque van 250 euro voor haar goede doelen. Een mandje met lekkere streekproducten van bij ons, mag ze zelf mee naar huis nemen.

