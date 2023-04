Provincie bekijkt vraag om meer Oekraïners op te vangen

De Vlaamse regering vraagt aan alle gouverneurs om in elke provincie 50 extra Oekraïners op te vangen. Momenteel verblijven al ruim 5.000 vluchtelingen uit Oekraïne in West-Vlaanderen. Zowel bij mensen thuis, als in georganiseerde opvang door steden en gemeenten.

Maar nu vraagt Vlaanderen dus nog eens een inspanning om 50 plaatsen te vinden voor Oekraïners die onderdak nodig hebben. De provincie West-Vlaanderen is bezig met de vraag maar is daarvoor afhankelijk van de burgemeesters.

Anne Martens, waarnemend gouverneur West-Vlaanderen: "Er zijn naast Oekraïners ook nog heel wat andere mensen die hier in West-Vlaanderen worden opgevangen, asielzoekers. Soms wordt dat te belastend en te moeilijk. Wij gaan in elk geval de vraag meenemen en kijken wat mogelijk is. Maar ik kan op vandaag nog niet zeggen waar we de plaatsen zullen vinden en of we ze zullen vinden."