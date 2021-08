De stad gaf een vergunning maar volgens Vlaams belang is de stad in dit dossier betrokken partij. De deputatie heeft nu 120 dagen heeft om een beslissing te nemen in het dossier. Op 23 november van dit jaar is er een hoorzitting in het Provinciehuis in Brugge. Vlaams Belang verzet zich stellig tegen wat ze 'de grootste moskee van Vlaanderen noemt' en bekijkt of ze, net zoals in 2018, een betoging kunnen organiseren.