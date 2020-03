De provinciale domeinen in West-Vlaanderen blijven voorlopig open. Bezoekerscentra en speeltuinen op de domeinen gaan dicht.

De gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé roept wel op om niet massaal en in groep naar de provinciale domeinen te komen. "Het is ronduit onverantwoord om dat te doen."

Aan de toegang tot de domeinen hangen borden om mensen te wijzen op de afstandsregel. "Mensen mogen nog buiten komen, maar doe dat niet in grote groepen. Hou afstand van elkaar en gebruik uw gezond verstand", aldus de gouverneur. Boswachters houden een oogje in het zeil en zorgen dat de maatregelen in acht worden genomen.