Provinciale attracties en domeinen tevreden over bezoekerscijfers

De provinciale bezoekerscentra in West-Vlaanderen zijn tevreden over de bezoekersaantallen van afgelopen zomer. Ondanks de coronamaatregelen kwamen heel wat mensen langs. Ook de activiteiten in het kader van de campagne 'Ik zomer West-Vlaams' scoorden goed.

Het Zwin Natuur Park bereikte deze zomer met 32.480 bezoekers 94 procent van het bezoekersaantal in vergelijking met 2019. In juli 2020 kreeg het park 20 procent meer bezoekers over de vloer.

Begin augustus zorgden de hittegolf en het tijdelijke verbod voor dagjestoeristen voor minder bezoekers. Eind augustus was het aantal bezoekers terug normaal.

Bezoekerscentrum Raversyde kreeg 31.330 bezoekers over de vloer terwijl dat er vorig jaar nog 43.124 waren. Vooral het beperkt aantal plaatsen woog op de cijfers. Zo was Raversyde vier weken op rij uitverkocht. Ook de schrapping van grotere evenementen zoals het Middeleeuws weekend en de nocturne zorgden voor minder bezoekers. Ook de hittegolf speelde parten.

Bezoekerscentrum Duinpanne in De Panne kende dan weer zijn beste zomer ooit met 12.851 bezoekers in juli en 11.231 bezoekers in augustus.

Ook in provinciedomein De Gavers was het afgelopen zomer druk. Onder strikte voorwaarden werd de zwemzone geopend, die in juli 2.130 en in augustus 2.722 bezoekers lokte. Ook het kajakverhuur en het hoogtouvenparcours scoorden goed

Het zomeraanbod onder de noemer 'Ik zomer West-Vlaams' met yogasessies, luisterfietstochten en picknicks zorgde in totaal voor ongeveer 10.000 deelnemers.