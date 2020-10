In Roeselare is het provinciaal rampenplan niet langer van kracht, na de zware brand van zondag bij Belcroom.

Er stroomt geen giftig bluswater meer weg en de waterkwaliteit in De Mandel en het grondwater is beter. Het rampenplan is daarom gewijzigd tot op gemeentelijk niveau. Maar helemaal voorbij is het nog niet: er gebeuren nog elke dag staalnames van het water, en wie in de buurt woont mag nog altijd geen groenten en fruit uit de eigen tuin eten.