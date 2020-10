Provinciaal rampenplan afgekondigd na brand

De brand bij de firma Belcroom in Roeselare heeft mogelijk voor vervuiling van het oppervlaktewater gezorgd. In die omstandigheden vroeg de Roeselaarse burgemeester bijstand van gouverneur Carl Decaluwé, die de provinciale fase van het nood- en interventieplan afkondigde.

In afwachting van de resultaten van het onderzoek heeft de provincie West-Vlaanderen een captatieverbod uitgevaardigd voor de Mandel en de Leie. Het captatieverbod is van kracht tussen Sint-Baafs-Vijve en de Oost-Vlaamse grens.

De brandweer van de zone Midwest werd rond 4.30 uur opgeroepen voor een industriebrand in de Kachtemsestraat. Ter plaatse bleek het te gaan om een ernstige brand bij Belcroom, een firma die metalen behandelt. Het vuur was in de loop van de ochtend al onder controle, maar de kans op een eventuele opflakkering blijft bestaan.

Bij de brand raakte niemand gewond. De precieze oorzaak is voorlopig nog onduidelijk. Van giftige stoffen in de lucht bleek uiteindelijk geen sprake. Door de loopt wel nog een onderzoek naar de mogelijke vervuiling van het oppervlaktewater. Bij het blussen van de brand is immers bluswater in contact gekomen met metalen en zuren in het bedrijf.

Van de omliggende waterlopen en het grondwater werden waterstalen genomen. Tot de resultaten bekend zijn, heeft de provincie West-Vlaanderen een captatieverbod afgekondigd op de Mandel en de Leie. De maatregel moet de eventuele watervervuiling inperken en geldt van de Oost-Vlaamse grens tot in Sint-Baafs-Vijve, een deelgemeente van Wielsbeke. Voor de stockage en het oppompen van het bluswater werd contact opgenomen met een gespecialiseerde firma.

