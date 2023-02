Protestwandeling in De Spie

In Brugge hielden een twintigtal natuurliefhebbers een protestwandeling in de De Spie, een stuk natuur van 42 ha tussen de A11 en de spoorwegen naar Blankenberge en Brugge. Nu zijn er plannen om de site te gebruiken als uitbreiding van de Zeebrugse havenbedrijven.

De Spie kwam al ter sprake in het Brugse stadiondossier als mogelijke ligging voor een nieuw stadion voor Club Brugge. Nu komt het stuk natuur opnieuw in het gedrang, het zou worden ingericht als een industrieterrein.

Het gebied is 42 hectare groot. En daarom ook een belangrijke waterbuffer voor de streek als het fel regent. Dat bleek nog maar eens een aantal weken geleden, toen ongeveer de helft van het gebied onder water stond. Vier milieuverenigingen gingen in beroep tegen de omgevingsvergunning, nadat ze eerder - zonder succes - al eens in beroep gingen tegen het GRUP. Om een dit tegen te gaan organiseerden vandaag een viertal Brugse natuurverenigingen een protestwandeling.

Eind deze maand wordt een beslissing genomen door minister Zuhal Demir. De Brugse natuurverenigingen hopen dat De Spie intact blijft en definitief beschermd wordt.