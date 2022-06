Protestactie tegen Frans windmolenpark voor De Panne

De Franse overheid wil voor de kust van Duinkerke een groot windmolenpark in zee bouwen. Het gaat om een 50-tal windmolens die zo'n 300 meter hoog zijn. Minister van Noordzee, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), spande eerder al een rechtszaak aan tegen de projectontwikkelaar. België diende ook al klacht in bij de Europese Commissie tegen de Franse overheid.

Deze ochtend voerden de extreemrechtse partijen Vlaams Belang en Rassemblement National actie tegen het windmolenpark. “De 46 geplande windmolens worden even groot als Eiffeltorens. We houden ervan om de Eiffeltoren te zien in Parijs, maar niet aan onze Vlaamse Kust”, vertelde federaal volksvertegenwoordiger Wouter Vermeersch.



“Deze windmolens worden gepland midden een historische vaarroute tussen Oostende en Engeland, maar zullen natuurlijk ook het prachtige zeezicht aantasten. Deze megalomane plannen hebben ook een aanzienlijke impact op onze visserij en pleziervaart, die nu deze vaargeul gebruiken”, zei Vermeersch. Voor Vlaams Belang is het windmolenpark schadelijk voor de Vlaamse economie: “Het project druist dus in tegen ons Vlaams toerisme, onze Vlaamse zeevaart en visserij en onze Vlaamse belangen. Daarom voeren wij het verzet verder op”.