Protest tegen verdwijnen regionaal ochtendblok op Radio 2

Heel wat luisteraars van Radio 2 vinden het spijtig dat het regionale ochtendblok verdwijnt. Er is een online petitie opgestart om handtekeningen te verzamelen tegen de beslissing.

De ochtendshow 'Start Je Dag' van Radio 2 West-Vlaanderen wordt vanuit Kortrijk uitgezonden met presentatoren Jens Lemant, Margot Derycke of Herbert Verhaeghe.

Nieuw nationaal programma met Peter Van de Veire

De VRT stopt begin volgend jaar met aparte ochtendshows voor elke provincie op Radio 2. In de plaats komt er een nieuw 'nationaal' programma met Peter Van de Veire, die daarmee zijn radiocomeback maakt. De openbare omroep maakte de wijziging bekend bij de voorstelling van de najaarsprogrammatie van zijn tv- en radiozenders.

"Meer digitaal investeren"

Van de Veire zal in het nieuwe programma, tussen 6 en 9 uur, wel nog aandacht hebben voor de regio's. De VRT zegt dat veel Vlamingen wel nog regionieuws willen, maar de manier waarop ze dat consulteren, verandert. De omroep gaat daarom meer in digitaal investeren, maar blijft wel elke weekdag zeven regionale nieuwsbulletins aanbieden.

Het middagprogramma op Radio 2, nog steeds de meest beluisterde radiozender van Vlaanderen, blijft wel nog "ontkoppeld" en ook in het weekend zullen er meer momenten zijn met een apart aanbod per provincie.

"Regioredactie in Kortrijk verdwijnt niet"

De regionale redacties in Kortrijk, Gent, Antwerpen, Leuven en Hasselt verdwijnen niet. Het aangekondigde herstructureringsplan voor de VRT, waarbij de directie 116 naakte ontslagen wil doorvoeren, zal de regioredacties ook "niet specifiek viseren", legt een woordvoerder uit.

Voor de vakbonden komt de beslissing niet als een complete verrassing, zegt Carlos Van Hoeymissen van ACV Transcom. "Dit past in het kader van de plannen die de directie had aangekondigd."

De vakbondsman begrijpt dat de VRT reageert op verschuivingen in het kijk- en luistergedrag. "We moeten ons bereik behouden."