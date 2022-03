Protest tegen Ventilus bij bezoek Bart De Wever

Zo’n 50 mensen hadden post gevat aan de ingang van de Europahallen in Tielt, waar Bart De Wever verwacht werd voor een toespraak. De actievoerders deelden pamfletten uit aan de mensen die de zaal binnen gingen. De actiegroepen verzetten zich al lang tegen het Ventilusproject, de hoogspanningslijn die de stroom van op zee naar het binnenland moet voeren, dwars door West-Vlaanderen.

Maar De Wever ging via een andere ingang naar binnen en de actievoerders kregen hem eerst niet te zien. De actievoerders wilden graag even De Wever ontmoeten om de druk op de ketel te houden. Via De Wever hoopten ze bij Demir te geraken om nog eens hun zaak te bepleiten, voor de Vlaamse regering definitief de knoop doorhakt. Tijdens de pauze werden de actievoerders toegelaten in de zaal. Bart De Wever nam even de tijd om met hen te praten.

Het is al enkele weken dat de Ventilusintendant zijn definitieve verslag aan de Vlaamse regering heeft overgemaakt, maar het blijft stil en niemand weet wat daar nu precies in staat. Wat beveelt de intendant in zijn verslag aan? Kiest de Vlaamse regering voor de klassieke hoogspanningslijn of voor een ondergrondse leiding, al dan niet over een deel van het traject?

