In Ooigem, bij Wielsbeke, protesteren buurtbewoners tegen de uitbreiding van een stuk bos. Het bekende Ooigembos krijgt er 500 inheemse bomen bij.

De bewoners vrezen voor een verlies van het weidse uitzicht en zonlicht, waardoor hun woning in waarde zal dalen. De gemeente Wielsbeke is voorstander van meer groen, en wijst erop dat de uitbreiding een initiatief is van het Agentschap natuur en bos.