Protest tegen sluiting spoorwegovergangen in Lichtervelde

In Lichtervelde is protest tegen de geplande sluiting van twee spoorwegovergangen. Buurtbewoners verzamelden zo'n 1.700 handtekeningen tegen de sluiting.

Het gaat om de spoorwegovergangen in de Ridderstraat en de Beverenstraat. Spoorwegbeheerder Infrabel wil die sluiten maar heel wat buurtbewoners zien die liever open.

Muur door Lichtervelde

"Die overwegen zorgen voor een betere bereikbaarheid van de bedrijven in de buurt", zeggen de actievoerders. "Ook voor heel wat landbouwers is het makkelijker als de overgangen open blijven. Anders loopt er een muur door Lichtervelde." De actievoerders vrezen ook dat het drukker zal worden op de Kapelhoek in de buurt van de school.

Vanavond worden de handtekeningen officieel afgegeven aan het gemeentebestuur.