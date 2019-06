Protest tegen sluiting schooltje in Uitkerke

In Blankenberge beschikt de GO!-Scholengroep Impact momenteel over drie vestigingen. De schoolinfrastructuur is verouderd en de raad van bestuur wil de middelen voor renovatie rationeel inzetten. Het zal dan ook investeren in Campus Maerlant en de vestiging De Zilvermeeuw in de Groenestraat. In de vestiging in Uitkerke zou te zwaar geïnvesteerd moeten worden. Bovendien ligt die school dicht bij de vestiging in de Groenestraat. Er werd dan ook beslist om de Uitkerkse vestiging van De Zilvermeeuw over een vijftal jaren te sluiten, waarbij de kleuters en leerlingen tot en met het vierde leerjaar terechtkunnen in de vestiging Groenestraat en vanaf het vijfde leerjaar op de Maerlantcampus.