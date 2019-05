Protest tegen nieuwe hoogspanning in Lichtervelde

De hoogspanningsleiding komt er in het kader van het Ventilus-project, een verbinding die elektriciteit van windparken op zee vlotter naar het binnenland moet brengen. Normaal gezien worden vooral bestaande hoogspanningskabels gebruikt, maar tussen Zedelgem en Ardooie, parallel met de E403, zouden mogelijk nieuwe masten komen. De bouw daarvan zou ten vroegste in 2022 starten, wat het buurtcomité 'Geen hoogspanning langs autosnelweg E403' dus niet ziet zitten. Ook een landbouwer trok eerder deze week al aan de alarmbel (zie onder).

Het buurtcomité zegt dat het niet tegen groene stroom is, maar heeft vragen bij de risico's die verbonden zijn aan zo'n nieuwe hoogspanningsmasten. "De impact is moeilijk in te schatten, maar we vrezen voor geluidsoverlast, vogelsterfte en effecten van de elektromagnetische stralingen op onze dieren", zegt initiatiefnemer Francky Snaet. "Om nog maar te zwijgen over het uitzicht van ons mooie landschap."

Geen inspraak

Er leeft ook het gevoel dat er geen inspraak mogelijk is. Het gemeentebestuur wil bijvoorbeeld niet reageren op de plannen. "Binnenkort, op 4 juni, staat er een infovergadering gepland hierover, dus het lijkt me logisch dat we niet eerder dan die datum zullen communiceren", zegt burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn (CD&V). De politie en het gemeentebestuur hebben wel een protestactie goedgekeurd.

Tractorsluis

Die protestactie gaat dinsdag door. Een actiegroep zal er vanaf 6 uur de op- en afrit van de autosnelweg voor enkele uren versperren. "Met een soort tractorsluis zullen slechts nu en dan wagens doorgelaten worden. We doen dat waarschijnlijk tot 9 uur", aldus Snaet. De datum van dit protest is trouwens niet lukraak gekozen, want dan start hoogspanningsbeheerder Elia met de eerste infomarkt in Oostende.

