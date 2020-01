Protest tegen nieuw stadion op Jan Breydel

Er komen honderd procent zeker procedures tegen deze plannen, zeggen sommigen. Er is al een Facebookpagina aangemaakt waarop de kritiek gebundeld wordt. De pagina ‘Geen groter stadion op Sint-Andries’ telt momenteel 359 leden.

Dit staat bij de beschrijving van de groep: “Na 14 jaar discussiëren en procederen over verschillende locaties voor het nieuwe stadion van Club Brugge, hebben het stadsbestuur en Club samen de knoop doorgehakt. Ze hebben beslist, buiten medeweten van omwoners en voetbalbuur Cercle Brugge, om een nieuw stadion te bouwen dat nog groter is dan het huidige stadion. Dat stadion veroorzaakt nu al bij veel thuismatchen hinder. We denken aan afval in de tuinen of brievenbussen, plassen tegen gevels, parkeren voor oprijlanen of op privédomein, gebrek aan parkeerplaats voor bewoners, wegversperringen door supporters en politiecontroles, files door begeleiding van bezoekersploegen tijdens spitsuren.”