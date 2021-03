Protest tegen mogelijk nieuwe sluiting van niet-essentiële winkels

Die maatregel circuleert donderdag als onderdeel van "plan B", een reeks verstrengingen waar de Risk Assessment Group om heeft gevraagd. Het Overlegcomité komt vrijdag vervroegd samen nu de coronacijfers weer sterk stijgen.

Naast de sluiting van niet-essentiële winkels zou onder plan B ook onder meer een vervroeging van de avondklok vallen en een extra week afstandsonderwijs. Viroloog Steven Van Gucht gaf donderdag aan dat dit enkel aanbevelingen zijn en dat het aan de regeringen is om knopen door te hakken.

"De cijfers stijgen nu, dus moet er ingegrepen worden daar waar het virus nu woedt. Nieuwe maatregelen mogen niet weer ten koste gaan van de economie en sectoren die nu nog gesloten zijn, zoals de horeca", benadrukt zelfstandigenorganisatie NSZ. "Het opnieuw sluiten van niet-essentiële winkels is eveneens onbespreekbaar, want daar ligt de oorzaak niet."

"Geen veiligheidsrisico"

Ook handelsfederatie Comeos geeft aan dat de winkelstraten en de winkels geen veiligheidsrisico vormen. "Na de lockdown van vorig jaar november hebben de winkels opnieuw hun deuren geopend in december. Dan is er nergens een stijging geweest van het aantal besmettingen. De huidige stijging lijkt vooral te wijten aan de scholen en de werkplek", zegt CEO Dominique Michel. Volgens hem zal het sluiten van winkels niet bijdragen aan een veiligere omgeving, maar heeft de overheid de oplossing zelf in handen: een versnelling van de vaccinaties.

NSZ eist bovendien een directe algemene aanpak met betrekking tot scholen. "Het kan niet dat minister Weyts al tal van maatregelen heeft uitgevaardigd terwijl aan de andere kant van de taalgrens nog geen overleg is geweest", klinkt het. En de controles op de veiligheidsmaatregelen en de naleving ervan zijn essentieel om het virus beduidend minder kans te geven om te circuleren, klinkt het.