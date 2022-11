Protest tegen kappen van 60 platanen in Gistel

De bewoners van De Kleine Warande in Gistel willen niet dat de tachtig jaar oude en beeldbepalende platanen in hun straat gekapt worden. Nele Baguet: "Eerst en vooral is het een prachtig zicht. Ik denk dat iedereen die hier komt, weet dat het één van de mooiste straten is van Gistel. Daarnaast kunnen we niet ontkennen dat dat voor ons veel betekent voor het geluid van de autostrade die tegengehouden wordt. In de zomer zorgt het voor koelte. Het is hier veel koeler dan in andere straten. Het geluid van de vogels, je hoort ze ook op de achtergrond. Het zou een groot gemis zijn, die bomen."

Niet alleen Nele is bezorgd. Uit een enquête blijkt dat 99 procent van de bewoners van de Kleine Warande de bomen willen behouden. Ze schakelden de vzw Bescherm Bomen en Natuur in en dienden bezwaar in tegen de kap.

(lees verder onder de foto)

Gauthier Defreyne, burgemeester Gistel: "De bewoners hebben daar alle recht toe. Ik ben wat verwonderd omdat we een bewonersvergadering hebben gehouden in het verleden. En ik dacht dat de consensus was, we gaan door met de plannen maar we voorzien extra bomen."

De bomen moeten verdwijnen omdat hun wortels door de oude riolen heen gegroeid zijn. Ze staan ook in de weg voor de aanleg van een nieuw voetpad, zegt de stad. Er komt een nieuwe bewonersvergadering.