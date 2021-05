Protest tegen Frans windmolenpark: 'Locatie problematisch'

"We blijven hameren op verder overleg", zegt hij, maar ook juridische stappen zijn niet uitgesloten.

'Locatie is problematisch'

De Franse overheid wil op tien kilometer voor de kust van Duinkerke, vlak bij de Belgische grens, een windmolenpark neerpoten. Dat park zou zich uitstrekken over een oppervlakte van 55 vierkante kilometer en zou maximaal 46 windmolens tellen, die samen 600 megawatt elektriciteit opwekken.

De locatie van dat park is echter problematisch, vindt België. Zo is er bijvoorbeeld een probleem voor de historische vaarroutes tussen Oostende en het Verenigd Koninkrijk.

Alternatieve locatie

België stelde daarom een alternatieve locatie voor, verder naar het noorden. Minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne stuurde eind vorige maand al medewerkers naar Parijs om te overleggen met de Franse overheid. Er werd toen ook een publieksconsultatie over het project georganiseerd op initiatief van de minister, waarbij onder meer de kustbewoners en de haven van Oostende hun bezorgdheden konden overmaken aan de projectontwikkelaars.

Fransen gaan door met project

Die hebben maandag echter aangegeven dat ze toch doorzetten met de plannen. De Belgische regering werd daarvan afgelopen weekend al op de hoogte gebracht door de Franse overheid.

De regering "neemt akte van die beslissing" en "zal de inhoud ervan grondig bestuderen in samenspraak met het advocatenkantoor dat werd aangesteld", laat het kabinet-Van Quickenborne weten.

"De huidige plannen houden onvoldoende rekening met de Belgische bezorgdheden. We juichen investeringen in windmolens op zee toe, maar de voorgestelde locatie is problematisch", klinkt het.

'Overleg nodig'

De Belgische regering heeft twee maanden de tijd om een beroep in te dienen tegen de beslissing, maar zet ook volop in op dialoog om tot een oplossing te komen, zegt Van Quickenborne.

"We blijven hameren op verder overleg. De dialoog is voor mij nog steeds de beste en snelste manier om tot een aanvaardbare en rechtzekere oplossing te komen voor alle betrokken partijen."