Protest tegen bovengrondse Ventilus aan dorpsschooltje Stalhille

In Stalhille, een kleine deelgemeente van Jabbeke is geprotesteerd tegen het Ventilusproject.

Aan de dorpsschool verzamelde een dertigtal tegenstanders van de bovengrondse hoogspanningslijn. Volgens hen is het schooltje van Stalhille één van de 37 scholen en 47 kinderdagverblijven die zich in het zoekgebied van de Ventilushoogspanningslijn bevinden. De tegenstanders zijn vooral bezorgd voor de gezondheid van de kinderen in de verschillende scholen en kinderopvang. (lees verder onder de foto)

Het actiecomite is bang voor een mogelijk verband tussen tussen magnetische velden van hoogspanningslijnen én een verhoogde kans op kinderleukemie. Erik Blauwet, Actiecomité tegen Ventilus Jabbeke: "Ik ben ontzettend ontgoocheld dat hier in het rustige Stalhille dit schooltje in een zoekzone komt te liggen. Dat is toch iets wat niet te begrijpen is."

Ventilus moet stroom van de nieuwe windmolenparken op zee naar het binnenland brengen via een nieuwe hoogspanningslijn. Maar het project van Elia is erg omstreden. Buurtbewoners uit verschillende gemeenten verzetten zich tegen het bovengrondse traject dat werd uitgetekend en eisen dat de hoogspanning ondergronds wordt aangelegd. Ze dreigen met een juridische procedureslag.

