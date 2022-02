Protest tegen bedrijf dat sloopafval verwerkt in Vlamertinge

In Vlamertinge bij Ieper maken heel wat mensen in de Poperingseweg zich zorgen over de mogelijke komst van een bedrijf dat sloopafval verwerkt. Ze vrezen stof- en lawaaihinder van Wylagro.

Dat bedrijf uit Reningelst wil er met een zeef- en breekinstallatie betonblokken vermalen. Voor zowel de stad als de mensen uit de buurt past het bedrijf niet op die plek. Uiteindelijk zal de provincie moeten beslissen. Buurtbewoner Dirk Denuwelaere: "Ze willen alles verbrijzelen en wij wonen hier juist naast. Als je je auto buiten zet en die is pas gewassen, is het twee uur later weer van hetzelfde. Dat is niet te doen. En lawaai ook. Ze willen ook om 6 uur beginnen. Niet mogelijk."

Wylagro moet weg uit Reningelst omdat het er zonevreemd is en wil hier nu een terrein huren voor z’n activiteiten. Al zo’n 30 gezinnen uit de buurt tekenden een petitie tegen de komst. Buurtbewoners Els Lagrou: "Omdat dat veel stof en geluidsoverlast zal teweeg brengen en het veel te dicht bij het woongebied komt. Als we de plannen bekijken, zien we dat het ambachtelijke zone is en mag dat ook niet."

Op een ambachtelijke zone is er plaats voor kleinere bedrijven met een ambachtelijke activiteit zoals een schrijnwerker of voor een opslagplaats. Ook voor de stad Ieper is er hier voor Wylagro geen plaats. Philip Bolle, schepen omgevingsvergunning Ieper: "Wij hebben vastgesteld dat er al sloopafval is opgehoopt in afwachting van een vergunning die ze willen zeven en breken. Maar dat is ook niet vergund. Wij gaan de milieupolitie sturen om er een PV voor op te maken."

Het bedrijf was vandaag niet bereikbaar voor commentaar. Uiteindelijk zal de provincie moeten oordelen of het een vergunning krijgt.