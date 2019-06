Projectontwikkelaar zorgt voor hondenloopweide

De vraag naar hondenloopweides kwam eerder al ter sprake op de gemeenteraad van Koksijde. Honden mogen in de kustgemeente, net als in Nieuwpoort en Blankenberge niet los lopen, de leiband is verplicht op straf van boete. Koksijde zoekt nog altijd een geschikte locatie om een hondenloopweide in te richten. N-VA gaf al twee voorstellen: in de buurt van het containerpark of de Hazebeekstraat.

Tijdelijke weide in afwachting van hotel

Zo lang moeten ze in Sint-Idesbald dus niet wachten. Want gemeenteraadslid Dominique Gillet-Wolter Hofmans van Vooruit Koksijde kon het op een akkoord gooien met vastgoedontwikkelaar Twin Properties uit Gent. Die heeft plannen om een hotel te bouwen in de Goffinlaan, maar zo lang de bouwwerken niet concreet zijn mogen buurtbewoners met een hond het terrein gebruiken om er hun dier uit te laten. Omdat er een GRUP-wijziging nodig is om tot de bouw over te gaan, kan de grond dus nog een hele tijd als hondenweide dienst doen.

Terrein met duin, boom en zitbank

De hondenloopweide heeft een oppervlakte van 6000 vierkante meter, vergelijkbaar met een voetbalveld. Het perceel is afgesloten door een omheining, naast wild gras staat er ook een boom, ligt er een duin en staat er een zitbank waar hondenbaasjes kunnen uitrusten. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting, zodra het gebruiksreglement uithangt is de hondenloopweide op privégrond voor iedereen toegankelijk.