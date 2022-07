Project rond coöperatief wonen in Aartrijke

Het project krijgen geen financiële steun, maar wordt wel begeleid om tot een geslaagd resultaat te komen. Coöperatief wonen is een van de minder klassieke woonvormen die Vlaanderen naar de toekomst toe wil verkennen, zonder het daadwerkelijk te promoten als dé te kiezen formule.

Coöperatief wonen bestaat al in ons land, maar is nog maar weinig gekend. De Vlaamse regering wil nagaan of er bijvoorbeeld aanpassingen van de regelgeving nodig zijn om dergelijke projecten beter te laten verlopen of aantrekkelijker te maken. "Er zijn eigenlijk drie onderdelen: je wordt mede-eigenaar, je krijgt een gebruiksrecht in de vorm van bijvoorbeeld huren en je krijgt inspraak", zegt Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA). "Ik ben ervan overtuigd dat de eigenaarsmarkt ook in de toekomst de ruggengraat van onze woonmarkt zal blijven, maar dat wil niet zeggen dat we andere keuzes niet mogelijk moeten maken."

Site Sociaal Huis Aartrijke

Mogelijke voordelen van coöperatief wonen voor de mede-eigenaar zijn een lagere (eerste) eigen inbreng, het delen van inspanningen voor gemeenschappelijke delen en medezeggenschap over mogelijk zelfs het publiek domein errond.

De gemeente Zedelgem schuift een project naar voren in de deelgemeente Aartrijke. Kan er een coöperatief woonproject worden opgezet op de site van het voormalig sociaal huis, waarbij ook de herbestemming van de kerk, enkele woningen en het marktplein van Aartrijke worden onderzocht? Tussen de gebouwen moeten functionele zachte verbindingen komen, met het marktplein dat een stuk groener zal worden. De gemeente zal hiervoor samenwerken met het intergemeentelijk samenwerkingsverband De Woonwinkel. De intercommunale WVI en de provincie West-Vlaanderen volgen dit project mee op en voorzien in de nodige ondersteuning.