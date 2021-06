'Profploegen' om leegstand winkelpanden aan te pakken

Vlaanderen wil de leegstand van winkelpanden in het centrum aanpakken, want de cijfers zijn niet goed. Dat komt vooral omdat we massaal online shoppen, zeker tijdens de coronacrisis.

Klanten moeten opnieuw de weg vinden naar de winkel, en daarom wil Vlaams minister van economie Hilde Crevits ‘profploegen’ naar steden en gemeenten sturen. Dat zijn experten die moeten meezoeken naar oplossingen om leegstand in het centrum aan te pakken. Vanmorgen was minister Crevits op werfbezoek in Het Pand in Waregem, een winkelcentrum in het hart van de stad dat volledig gerenoveerd wordt.

Renovatie Het Pand

Het Pand in Waregem ondergaat een flinke opknapbeurt. Er komt een belevingsplein, uitstalramen van meer dan 5 meter en een efficiënte parking met stadstuin. Er komt ook winkelruimte bij voor lokale handelaars en grote winkelketens. Nu al is al meer dan 60% van Het Pand opnieuw verhuurd, de heropening is voorzien in augustus volgend jaar. De stad investeert 17,5 miljoen euro in de renovatie van Het Pand.

Profploeg

Minister Crevits noemt de renovatie van Het Pand een voorbeeld van hoe een lokaal stadsbestuur mensen weer naar de winkels in het centrum kunnen halen en zo tegelijk ook de leegstand terug te dringen. Ze riep steden en gemeenten ook op om een beroep te doen om een 'profploeg'. 'Dat is een groep experten van allerhande disciplines die naar je stad komt om samen met de beleidsverantwoordelijken door de stad te wandelen en heel concrete oplossingen te gaan zoeken om die leegstand aan te pakken en te kijken hoe je kan vermijden dat je stadscentrum een desolate indruk geeft, omdat er zoveel leegstand is. We moeten terug die dynamiek in die steden krijgen,' zegt Crevits. Dat kan via de website van Vlaio

Leegstand

Het aantal winkels in binnensteden is in tien jaar tijd gezakt van 54.000 naar 44.000. De gemiddelde leegstand van winkelpanden in de binnenstad is 11 procent. Waregem doet beter, met 8 procent. Kristof Chanterie, schepen van lokale economie in Waregem: 'Waregem is altijd ondernemersvriendelijk geweest en heeft ook dat imago. Dat speelt wel mee naar investeerders. Dat is één ding. Ik denk dat onze mobiliteit in het centrum en het parkeren ook heel belangrijk is. Wij hebben lage parkeertarieven en een eigen parkeerbeleid.'