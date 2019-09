In Beernem is de verjaardag gevierd van Maurits Stael. 108 jaar is hij geworden en daarmee is hij de oudste man van het land.

Maurits Stael is van Torhout maar hij woont nu in een woonzorgcentrum in Beernem. Hij is sinds april de oudste man van het land toen Gustaaf Leclercq uit De Haan overleed.

Maurits is geboren in 1911. Hij had 10 broers en zussen. Hij vocht mee in de Tweede Wereldoorlog en draagt nog elke dag zijn militair petje met eretekens.