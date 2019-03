Professor Catherine Verfaillie op Europese lijst Groen

Ze voert er baanbrekend onderzoek in stamcelbiologie en kijkt naar Europa voor meer investeringen voor levensnoodzakelijke onderzoeken. “We moeten met Europa meer investeren in duurzame ontwikkeling, milieu en gezondheid om vitale kennis bij ons te houden”, zegt Catherine Verfaillie.

“Het is belangrijk dat de financiering voor onderzoek en ontwikkeling transparant verloopt. Alleen zo is er plaats voor onafhankelijk onderzoek, waarbij integriteit en kwaliteit hand in hand gaan. Biomedisch onderzoek dat gefinancierd wordt met Europese publieke middelen moet in de eerste plaats het publieke belang dienen. Daarom pleiten we met Groen voor een open en collaboratieve samenwerking, vrije toegang tot onderzoeksresultaten en het stimuleren van bottom-up initiatieven.“