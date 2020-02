Professionals inspireren zich op horecabeurs Bredene

In Bredene kunnen professionals zich vier dagen lang laten inspireren door de nieuwigheden in de horecasector, want de horecavakbeurs heeft weer haar deuren geopend.

Er staan 170 standhouders. Door een nieuwe indeling is ook meer ruimte standruimte gecreëerd. De beurs is vandaag, dinsdag en woensdag open tussen 13u en 19u. Op donderdag is dat van 11u tot 17u.

Behalve standhouders zijn er ook workshops en masterclasses over hoe je een zaak opstart en over cateringmanagement bijvoorbeeld.

Voor de meest innovatieve horecaprofessional is er ook de Heureka! Award. Die ging dit jaar naar D-Drinks, een bedrijf dat het bronwater voorziet in een kartonnen verpakking met een dop gemaakt uit suikerriet. Daardoor is de ecologische voetafdruk 70% lager dan bij plastiek flesjes.