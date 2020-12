Proefproject op komst op weg tussen Mesen en Heuvelland

De is eigendom van het Vlaamse Gewest en daar is al geruime tijd hinder door het doorgaande vrachtverkeer en auto's die er elkaar moeten kruisen. Daardoor zijn er vaak opstoppingen.

Volgend jaar zal het Agentschap Wegen en Verkeer doorgaand vrachtverkeer vanuit de Rijselstraat weren. Het verkeer dat niet in de onmiddellijke omgeving moet zijn, zal worden omgeleid zodat het niet meer door de dorpskern moet rijden. Om dat te kunnen realiseren worden een aantal parkeerplaatsen geschrapt. Door het vrijmaken van de ruimte zullen voertuigen elkaar beter zien aankomen, waardoor er even gewacht kan worden om elkaar te kruisen. De aanpassingen worden de komende twee maanden nog verder besproken en in detail uitgewerkt met de inwoners ter plaatse.

Proefproject voor zes maanden

Vanaf maart zou de proefperiode van zes maanden gestart worden. Een evaluatie volgt. Er zijn onder andere tellingen voorzien voor en na het proefproject en ook de impact op de ruimere regio wordt onderzocht. De stad Mesen en de gemeente Heuvelland reageren alvast positief over de opstart van dit proefproject.

Lees ook: