Proefproject onbemand varen op IJzer start binnenkort

Dat heeft Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) gezegd tijdens de plenaire vergadering in het Vlaams parlement. Er was al een voorbereidingstraject bezig tussen de projectpartners Waterwegen en Zeekanaal NV, de POM West-Vlaanderen en KU Leuven voor het testen van een autonoom varend vaartuig op de IJzer. Het project wil de technologie voor onbemand varen testen in een waarheidsgetrouwe omgeving, op de IJzer tussen Heernisse bij Diksmuide en het Sint-Joris spaarbekken bij Nieuwpoort. Het project kan rekenen op Europese steun.

"Er komt eind deze maand al een proefproject met autonoom varen. We starten op de IJzer tussen Nieuwpoort en Diksmuide met autonoom varen via een groot schaalmodel. Daar zal een schip varen en autonoom gebruikmaken van de sluizen", aldus minister Weyts. Het traject op de IJzer vormt de ideale proeftuin voor de uitvoering van het project. De interferentie met ander scheepvaartverkeer is er beperkt ten opzichte van drukke en grotere vaarwegen en het testgebied heeft de ideale omvang om tot betrouwbare resultaten te komen. Verwacht wordt dat het autonoom varen op termijn ook kan overgedragen worden naar andere types waterwegen. Onbemand varen is één van de mogelijkheden om meer transport langs de waterwegen te laten verlopen en op die manier vrachtwagens van de weg te halen