Proefproject met zomerdokters in De Panne is succesvol

Het proefproject “Summerdoc” in de Panne is tot nu toe een succes.

Een zevental huisartsen ging in op de uitnodiging van het gemeentebestuur om in de zomermaanden een handje mee te helpen met het lokale huisartsenteam. In ruil kunnen de huisartsen tijdens hun verblijf rekenen op een goed ingerichte praktijkruimte , een leuke vakantiewoning en vele extra’s voor de rest van de familie. Eén van de “ Summerdocs “ overweegt zelf om zich definitief in De Panne te vestigen.

Voor huisarts Christel De Putter uit Geel zitten de huisbezoeken er alvast op. Het is haar laatste dag in De Panne als Summerdoctor. Ze is al 25 jaar huisarts. "Het is een avontuur. Alles is nieuw en toch anders dan thuis. Ik heb een aantal kwetsuren gezien vooral uit Plopsaland. We hebben hier ook chronische patiënten gezien die nog geen vaste huisarts hebben. Het is een gevarieeerd publiek. Dat was zeker interessant."

Intussen is er al een huisarts die overweegt om van De Panne zijn vaste stek te maken. En dat zou ideaal zijn zegt het gemeentebestuur. Want net als de rest van de kust telt De Panne een sterk verouderde bevolking.