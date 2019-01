Proefproject met keuzemenu hulpdiensten stopgezet

Het proefproject waarbij bellers een keuzemenu krijgen als ze de noodnummers 112, 101 of 100 intikken, is stopgezet.

Ook in onze provincie kregen bellers een kort keuzemenu tussen de nummers 112, 101 en 100. Maar telecombedrijf Proximus ontdekte dat "heel oude" telefoontoestellen door het menu de noodcentrales niet konden bereiken. De directie van de centrales evalueert nu het project. Het is niet duidelijk wanneer en of het heropgestart wordt.

De beller moest kiezen of hij de brandweer of ambulance ("druk 1") nodig had, ofwel de politie ("druk 2"). Het keuzemenu zorgde volgens de noodcentrales voor een win-winsituatie. Want bellers hoefden niet langer het onderscheid te onthouden tussen 112 en 100 enerzijds en 101 - de politie - anderzijds, en de centra moesten een pak minder foutieve telefoontjes verwerken. Maar de eigenaars van de volgens Proximus "stokoude" toestellen konden de noodcentrales dus helemaal niet bereiken. Proximus beklemtoont in de kranten dat alle toestellen die vandaag verkrijgbaar zijn, ook die met een draaischijf, wel compatibel zijn.

"Proximus maakt communicatieve blunder"

Kamerlid Brecht Vermeulen (N-VA) uit Roeselare haalt intussen uit naar Proximus. Volgens hem heeft het telecombedrijf een communicatieve blunder gemaakt en veel mensen nodeloos ongerust gemaakt. Klanten van Proximus, die geen telefoon kochten bij het bedrijf kregen immers een e-mail om op de mogelijke problemen met de hulpdiensten te wijzen. “Het is niet aan de klanten van Proximus maar aan Proximus zelf om te weten hoeveel personen met een niet-compatibel toestel bellen. Bovendien bereik je mensen met een telefoon met draaischijf absoluut niet via een e-mail en maakt dit te veel mensen nodeloos ongerust. Het garanderen van de veiligheid van alle burgers is voor mij de belangrijkste kerntaak van de overheid, daarom moeten eerst alle problemen opgelost worden voor we verder kunnen met dit project”

