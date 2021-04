Proefproject eenrichtingsverkeer in Mesen komt er binnenkort aan

Het proefproject met eenrichtingsverkeer in de Steenstaat in Mesen gaat wellicht nog deze maand van start en zal 6 maanden duren.

De bewoners van de Steenstraat in Mesen of de Komenstraat in Heuvelland hebben al een tijd last van verkeersellende. De ene kant van de drukke gewestweg is Mesen, de andere kant valt onder grondgebied Heuvelland. Vooral vrachtwagens en tractoren rijden er zich vast omdat er geen ruimte is om te dwarsen of te manoeuvreren.

Na twee jaar onderhandelen is het zover, het proefproject in de Steenstraat start binnenkort op. De straat wordt eenrichtingsverkeer en vrachtwagens zullen moeten omrijden. Het is enkel nog wachten op officieel groen licht van Heuvelland.

Sommige bedrijven in de buurt zijn hiermee niet opgezet. Eén bedrijf schakelde al een advocaat in en beschuldigt burgemeester Evrard ervan de beelden van de verkeerellende te hebben gemanipuleerd.