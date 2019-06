Proefproject dynamische verlichting in Veurne

Het project loopt via een proefopstelling in de Brikkerijstraat, die dwars doorheen het natuurgebied Suikerwater loopt. Een slimme camera onderzoekt er in de volgende maanden welke sensor geschikt is om een fietser of voetganger te onderscheiden van een watervogel, konijn of andere fauna. Zo wordt het natuurlijke ritme van de dieren niet verstoord door de lichten onnodig te laten schijnen.

Om fiets- en wandelpaden zo duurzaam mogelijk te verlichten, ontwikkelde Fluvius ‘volgverlichting’ die vandaag is opgesteld langs tal van fietspaden in Vlaanderen. Het is verlichting die standaard is gedimd of gedoofd, maar oplicht zodra de sensoren een voetganger of fietser detecteren.