Proef met speekseltest: drie besmette leerkrachten ontdekt

De speekseltesten bij leerkrachten waren een proefproject van onderwijsminister Ben Weyts in scholengemeenschap Groeninge in Kortrijk. De minister stelt het project vandaag voor.

Meteen in quarantaine

De school verzamelde 960 stalen, en liet die door het labo onderzoeken. Drie stalen bleken positief, de school kon zo de besmette leerkrachten uit de school halen. De leerkrachten nemen zelf de test af, en brengen die binnen op school. Nog dezelfde avond weet hij of zij positief heeft getest of niet. Wie positief test moet meteen in quarantaine. (lees verder onder de video)