Producent Quick-Step opnieuw vrijgesproken

De zaak draait rond een constructie waarmee royalty's worden geïnd op het Uniclic-systeem, waarbij laminaat geplaatst wordt zonder lijm te gebruiken. Volgens de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) zette Unilin een schijnconstructie op om Belgische belastingen te mijden en de Uniclic-winsten door te schuiven naar Ierland en Luxemburg, waar ze amper belast werden. Op papier moesten alle bedrijven die een licentie wilden royalty's betalen aan de Ierse vennootschap. Maar in werkelijkheid stortten ze die royalty's gewoon op een Belgische rekening van Unilin, geopend bij het ING-kantoor in Desselgem.

In totaal liepen de belastingen en boetes die de BBI claimde op tot 547 miljoen euro.In 2016 kreeg Unilin van de rechtbank van eerste aanleg in Brugge echter gelijk in een zaak over de aanslagjaren 2006 en 2010 en in 2018 kreeg het bedrijf eveneens gelijk over 2007, 2008, 2009 en 2011, maar de BBI ging in beroep. Unilin bleef erbij dat alles volgens de regels was verlopen en net als de eerste rechter geeft ook het hof van beroep hen nu gelijk.

