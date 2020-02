Proces van start rond gigantische sigarettenzwendel

In Ieper start vandaag een proces tegen vijf Belgen, een Nederlander en een douanier. Het gaat onder meer om de zaakvoerders van het afvalverwerkingsbedrijf Vandewiele Recycling in Wervik.

Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Dat bedrijf moest onderschepte namaaksigaretten verhakselen onder toezicht van de douane, maar blijkbaar gebeurde dat alleen op papier, want ze worden ervan verdacht een gigantische sigarettensmokkel te hebben opgezet.

De bal ging aan het rollen toen de zaakvoerder aan de kant was gezet met zijn vrachtwagen. In de laadruimte vond de douane ruim 2,5 miljoen sigaretten die vernietigd hadden moeten worden. Er volgden nog controles en huiszoekingen en ook toen was het prijs. Op vraag van een van de betrokken partijen is het proces uitgesteld naar een latere datum.