Proces van start over dodelijke ripdeal in Roeselare

Bovendien werd gesteld dat het fatale schot uitgelokt werd door het slachtoffer.

"De feiten zijn dramatisch", opende de raadsman van B. "Een jong mens is overleden. Een jong mens dat recht had op leven en wiens dood ongetwijfeld veel verdriet en pijn heeft veroorzaakt."

Volgens meester Platteau heeft de beschuldigde steeds zijn diepe spijt uitgedrukt en zijn medeleven getoond. "Hij is zeker niet blind voor de fatale gevolgen. Ook zijn advocaten zijn dat niet." Sacha B bekende onmiddellijk zijn aandeel in de feiten, maar houdt tot op vandaag vol dat hij nooit de intentie had om 'Agach' Mahmudov om het leven te brengen.

Tijdens zijn eerste verhoor zou de Roeselarenaar zelfs gedacht hebben dat het slachtoffer nog leefde. "Het slachtoffer riep na dat enkele schot nog, stond nog recht, greep naar zijn schouder en wandelde weg. Toch zijn er geen verdere schoten afgevuurd." Daarnaast vroeg de verdediging ook aandacht voor de specifieke context van de feiten.

"Ik vraag u vast te stellen dat het slachtoffer in bende bij nacht en gewapend onze cliënt heeft proberen af te persen of te overvallen." Bij de ripdeal wilde het slachtoffer 250 gram cannabis stelen van de beschuldigde. "Wij zijn ervan overtuigd dat er een zware gewelddaad was vlak voor het schot."

Meester Platteau suggereerde dus dat hij de uitlokking zal pleiten, maar over eventuele wettige zelfverdediging werd vrijdagmiddag niet gesproken. Vrijdagnamiddag zal de beschuldigde verhoord worden door voorzitter Joeri Pieters. Eerst zal er wel nog gedebatteerd worden over twee bijkomende burgerlijke partijen. Twee betrokkenen tijdens de ripdeal willen zich immers burgerlijke partij stellen, maar de verdediging zal zich daartegen verzetten.

Omstandigheden onduidelijk

De feiten speelden zich af in de buurt van het Geitepark in Roeselare. S.B. had op zijn 20ste verjaardag afgesproken met vier andere jongemannen, onder wie 'Agach' Mahmudov. Het was zijn bedoeling om hen drugs te verkopen, maar zijn klanten waren blijkbaar niet van plan om effectief te betalen voor de 250 gram cannabis. De ripdeal liep echter allemaal uit de hand, al blijven de precieze omstandigheden onduidelijk.

Mahmudov werd geraakt door een kogel en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De beschuldigde vluchtte weg, maar kon in zijn woning opgepakt worden.

Levering per fiets

Bij de huiszoeking ontdekten de speurders 76 gram amfetamines en 75 gram cocaïne in de woning van de beschuldigde. Uit telefonieonderzoek bleek dat hij al ongeveer anderhalf jaar aan het dealen was. In totaal zou S.B. drie kilogram cannabis aan de man gebracht hebben. Meestal deed hij zijn leveringen met de fiets, net als op de dag van de feiten. Voor zijn drugshandel werd de Roeselarenaar in februari 2021 door de Kortrijkse strafrechter al tot een jaar gevangenisstraf met uitstel veroordeeld. Een vermogensvoordeel van ongeveer 20.000 euro werd verbeurd verklaard.

Advocaten

Tijdens het assisenproces zal S.B. bijgestaan worden door meester Johan Platteau en meester Tine Decoster. Roeland Vasseur van het Gentse parket-generaal maakt zijn debuut als openbaar aanklager. De belangen van de ouders en een broer van het slachtoffer worden verdedigd door meester Sven Mary en meester Brian Stuckens.

Opvallend genoeg zullen ook twee kompanen van Agach Mahmudov zich burgerlijke partij stellen. Meester Filip De Reuse en meester Gregory Everaert treden op voor een toen nog minderjarige man. Een andere betrokkene bij de ripdeal wordt bijgestaan door meester Yasmine Vuylsteke, meester Thomas Vandemeulebroucke en meester Elisabeth Vanpeteghem.

Samen met een medebeklaagde zal hij zich in april trouwens nog voor de Kortrijkse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor poging tot afpersing.

Arrest op vrijdag 17 februari

Na de uitloting van de volksjury vroeg een mannelijk jurylid nog of hij verplicht kon worden om te zetelen. Naar eigen zeggen past het echt niet in zijn agenda. De voorzitter kon hem er enkel attent op maken dat hij mogelijk strafrechtelijk vervolgd zou worden als hij zou weigeren om de eed af te leggen. Uiteindelijk legden alle juryleden en de drie plaatsvervangers de eed af.

Het proces gaat op vrijdagochtend 10 februari echt van start met de voorlezing van de akte van beschuldiging. In de namiddag zal de beschuldigde in principe verhoord worden door voorzitter Joeri Pieters.

Vanaf maandag 13 februari zullen vervolgens de eerste getuigen gehoord worden. De uitspraak wordt op vrijdagavond 17 februari verwacht. Voor doodslag riskeert S.B. 30 jaar opsluiting.

