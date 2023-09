Proces van man die in Italië Jessy en Wibe doodreed, uitgesteld: "Ontgoocheld"

Vandaag is in Italië het proces tegen de man die vorig jaar twee West-Vlaamse vrouwen doodreed, uitgesteld. De vriendinnen Jessy Dewildeman (24) en de zwangere Wibe Bijls (25) waren op vakantie in Italië toen ze door een man die onder invloed was van alcohol en drugs werden doodgereden.

Vandaag was het de eerste procesdag in Rome, maar het verdere proces is uitgesteld naar 26 september, dat laat de Evelyne, de moeder van Jessy weten.

Wellicht volgt er op 26 september nog geen uitspraak. De advocaat van de doodrijder pleit nu dat het ongeval gebeurde door het eerdere ongeval waarbij de twee vrouwen aan het helpen waren. "Maar hij was volledig onder invloed van alcohol en drugs. Hij wist zelfs niet meer dat hij op de snelweg was", vertelt Evelyne aan onze redactie.

"Geen enkel woord van spijt"

De beklaagde zelf was niet aanwezig op het proces. "We zijn ontgoocheld, want we hadden hem in de ogen willen kijken. Hij zou niet aanwezig zijn geweest, omdat hij beschaamd was. Maar hij heeft wel nog geen enkel woord van spijt betuigd in die elf maanden."

Hulp geboden

De feiten speelden zich af op 8 oktober 2022 op een snelweg in de buurt van Rome. De twee vrouwen zaten in een auto op de snelweg, maar waren getuige van een zwaar ongeval. Jessy en Wibe stapten uit op de pechstrook om hulp te bieden.

Even later werden zij zelf aangereden door een andere wagen, bestuurd door de Italiaanse vijftiger Francesco M. Die reed na het ongeval gewoon door. Achteraf bleek dat hij onder invloed was van drank, drugs en geen rijbewijs meer had. De man reed ook te snel en pleegde dus vluchtmisdrijf. Hij zit sinds het ongeval in de cel, wat ongebruikelijk is.

