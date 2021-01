Proces stilgelegd door ziekte van echtgenote rechter

Het assisenproces tegen John V. (31) is woensdagochtend voorlopig stilgelegd. Voorzitter Antoon Boyen kondigde aan dat de echtgenote van een van zijn assessoren met een ernstige aandoening opgenomen is in het ziekenhuis. Wellicht kunnen de debatten ten vroegste woensdagnamiddag hervatten.

De voorzitter legde woensdagochtend aan de juryleden uit dat het proces sowieso vertraging op zal lopen. "We gaan dus een en ander moeten regelen", klonk het. Het is nog niet duidelijk hoe het precies verder zal gaan. "We gaan in ieder geval de zitting in de loop van deze voormiddag waarschijnlijk helemaal niet kunnen houden."

Het is de bedoeling om de getuigen van voor de middag uit te stellen naar donderdag. Het gaat bijvoorbeeld om de toenmalige partner van de beschuldigde. Ook zijn ouders en broers moesten onder anderen woensdagochtend aan bod komen. Als ook deze namiddag de zitting niet kan hervatten, verschuiven de getuigen van deze namiddag zelfs naar vrijdag. "Mijn verontschuldigingen hiervoor, maar dit is overmacht. Hier kan echt niemand iets aan doen", aldus Antoon Boyen.

John V. moet zich verantwoorden voor de moord op Thi Xuan Nguyen (28). De Zonnebekenaar bracht de Vietnamese vrouw op 21 november 2016 in Ledegem om het leven, waarna hij het lichaam in een gracht in Geluwe verbrandde. Het slachtoffer kon pas bijna twee jaar later geïdentificeerd worden. De uitspraak wordt door de vertraging ten vroegste op vrijdag verwacht