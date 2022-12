Proces rond groot drugslab in Lendelede ingeleid

In de Brugse correctionele rechtbank is het proces ingeleid rond een omvangrijk drugslab dat in september 2020 werd opgerold in Lendelede. In totaal moeten ruim twintig beklaagden zich voor hun aandeel in de zaak verantwoorden. De pleidooien starten op 6 februari.

Het onderzoek ging van start naar aanleiding van informatie over een bekende figuur in het West-Vlaamse drugsmilieu. Het gaat om een man die in 2017 al veroordeeld werd voor zijn aandeel in een cannabisplantage in Ledegem. De speurders kregen uiteindelijk een vijftiger uit Oostende als mogelijke spilfiguur in het vizier. In het gerechtelijk onderzoek naar de productie en export van verdovende middelen voerde de West-Vlaamse federale gerechtelijke politie op 8 september 2020 een reeks huiszoekingen uit.

Op een boerderij in Lendelede werd inderdaad een groot lab voor de productie van synthetische drugs opgerold. In een oude varkensstal kon tot twee ton amfetamines geproduceerd worden. Volgens het parket waren er ook effectief gevaarlijke chemische stoffen aanwezig. De bende kon onder andere ook gelinkt worden aan cocaïnehandel. De tussenkomst in Lendelede verliep niet rimpelloos.

Zo vluchtte een verdachte de velden in, waardoor een zoekactie op poten gezet moest worden. Daarbij werden ook speurhonden en een helikopter ingezet. Dankzij die klopjacht konden de FGP en de lokale politiezones Vlas, Midow en Gavers de man uiteindelijk toch inrekenen. Een andere verdachte verborg zich dan weer in een oude beerput. Hij raakte echter bevangen door de giftige gassen en belandde zelfs even in een coma.

In totaal moeten meer dan twintig beklaagden zich voor de Brugse correctionele rechtbank verantwoorden. Eén van hen is een advocate die bij het adviseren van een verdachte haar boekje te buiten zou zijn gegaan, waardoor ze vervolgd wordt voor lidmaatschap van een criminele organisatie. De zaak werd maandagochtend ingeleid, maar zal op 6 en 13 februari behandeld worden.