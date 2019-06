Proces 'most wanted' serieverkrachter voor vierde keer uitgesteld

In de Brugse correctionele rechtbank is het proces tegen Hayk Terterian (30) opnieuw uitgesteld. De man van Armeense origine werd bij verstek tot 25 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor een reeks verkrachtingen in Oostende. Het blijft wachten op zijn uitlevering vanuit Polen.

Vanaf oktober 2011 sloeg Terterian in totaal negen keer toe in Oostende. Hij maakte zich in nauwelijks tien maanden tijd schuldig aan verschillende gewelddadige verkrachtingen en poging tot verkrachting. De zwaarste feiten werden door de rechtbank zelfs gekwalificeerd als poging tot doodslag en verkrachting met foltering. De slachtoffers waren tussen de 17 en 43 jaar oud.

Het DNA van de Armeense Oostendenaar werd aangetroffen op de broek van een van de slachtoffers. Op 24 augustus 2012 stond de politie op het punt om Terterian in te rekenen, maar wellicht wist hij via de achtertuin van zijn ouderlijke woning toch te ontkomen. De Brugse correctionele rechtbank veroordeelde hem op 14 december 2015 bij verstek tot 25 jaar gevangenisstraf. Na zijn straf blijft hij ook nog voor 15 jaar ter beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank.

Most wanted-lijst

Terterian stond op de Europese lijst van meest gezochte criminelen, maar bleef ruim zes jaar op de vlucht. Half september 2018 legde hij echter valse papieren voor toen hij in de Poolse stad Szczecin werd opgepakt voor slagen en verwondingen. De Poolse politie zag de fysieke gelijkenissen met de gezochte serieverkrachter en verwittigde het FAST-team van de federale politie.

De verdediging tekende snel verzet aan tegen de veroordeling, maar het nieuwe proces belandde op de lange baan. In de Poolse zaak van slagen en verwondingen zit Terterian immers in voorhechtenis. Het Poolse gerecht zal hem pas na zijn proces en zijn eventuele straf aan ons land uitleveren. Maar het is voorlopig zelfs nog onduidelijk welke straf Terterian in Polen zou riskeren.

Het proces op verzet werd maandagochtend dus voor de vierde keer uitgesteld. Op de zitting van 23 september wordt de situatie opnieuw geëvalueerd.

Lees ook: