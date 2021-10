Proces De Pauw: "Actrices voelden aan dat ze moesten zwijgen"

Bart De Pauw staat terecht voor belaging en overlast door gebruik te maken van elektronische communicatiemiddelen. Ook drie West-Vlaamse actrices spelen een hoofdrol in het dossier.

Actrice Liesa Naert was doodsbang toen De Pauw ongevraagd aan haar kot opdaagde, klonk het. Maaike Cafmeyer kreeg in 2003 haar eerste grote tv-rol als tv-echtgenote van De Pauw in "Het Geslacht De Pauw". Ze merkte snel dat De Pauw die fictierol verwarde met de realiteit, maar wist niet hoe daarop te reageren. Haar omgeving merkte dat het op haar woog, pleitte advocate An-Sofie Raes. Ze riep uiteindelijk de hulp in van een psycholoog. De Pauw probeerde de schade voor zichzelf nog te beperken, zo bleek ook uit het pleidooi. Cafmeyer en Naert kregen een telefoontje van De Pauw dat hen de indruk gaf dat ze moesten zwijgen.

Maaike Cafmeyer raakte opgejaagd van de vele berichten die ze van De Pauw kreeg. Ze voelde zich verscheurd omdat het ook die man was die haar zoveel kansen had gegeven, die haar carrière een boost had gegeven en had gezorgd voor haar grote doorbraak. Wie zou haar geloven?, dacht ze. Ook haar partner wist dat ze toen slecht in haar vel zat, en werd aan het einde van seizoen 1 op de hoogte gebracht." De belaging van Maaike Cafmeyer eindigde midden 2006. Kort nadien bleek dat De Pauw zijn pijlen op Liesa Naert had gericht.

Ook Liesa Naert kon haar verhaal bij niemand kwijt, klonk het vanmorgen. "Liesa was in tweestrijd: langs de ene kant was ze gecharmeerd en geflatteerd dat een regisseur haar tijdens haar eerste rol complimentjes toeworp, maar langs de andere kant ging het om een man die 13 jaar ouder was en die nog veel voor haar carrière kon betekenen, dus was het moeilijk om hem af te wijzen. In 2007 kwam het tot een incident toen De Pauw Naert opzocht op haar kot. Zij deed de deur niet open, maar hij slaagde erin het gebouw toch binnen te geraken. Hij sloeg op de deuren en maakte veel kabaal, Naert was doodsbang. "Uiteindelijk heeft een kotgenote gezegd 'als je nu niet weggaat, bel ik de politie', en daarna keerde de rust weer.