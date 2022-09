Proces campingmoord start met samenstelling volksjury

In Brugge start vandaag het assisenproces over de zogenoemde campingmoord. Eind 2017 werd een man (37) gruwelijk vermoord in een caravan in Middelkerke. Drie beschuldigden zullen zich moeten verantwoorden voor het Hof Van Assisen.

Vanmiddag wordt de volksjury samengesteld. Vrijdag start de zaak dan echt met de voorlezing van de akte van beschuldiging.

Ontdekt door toevallige politiecontrole

Op het assisenproces over de campingmoord zullen 69 mensen als getuige gehoord worden. A. D. (47), J. B. (32) en R. V. (35) moeten zich verantwoorden voor de moord op Mihael Parrent (37) op 6 december 2017 in Middelkerke. De politie van Middelkerke onderwierp in de nacht van woensdag 6 op donderdag 7 december 2017 in de Spermaliestraat een verdacht voertuig met drie inzittenden aan een controle. Het levenloze lichaam van de Oostendenaar Mihael Parrent werd ontdekt in de koffer van de wagen.

Het onderzoek wees uit dat het slachtoffer meerdere slagen en steken te verwerken kreeg. Bovendien werd de hals van het slachtoffer zo goed als helemaal doorgesneden. Ten slotte werd nog geprobeerd om het lijk ter hoogte van de schaamstreek in brand te steken.

Twee verdachten op camping

Op een camping in de buurt werden nog twee verdachten opgepakt. J. B. en A. D. werden net als R. V. door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moord en lijkverberging. Tot op vandaag houdt V. vol dat hij weliswaar aanwezig was in de caravan, maar dat hij met de moord zelf niets te maken heeft. Het was uiteindelijk wel V. die een vriendin optrommelde om "een probleem op te lossen". Kelly D. zakte samen met haar toenmalige vriend Bruno C. vanuit Namen af naar Middelkerke. Na hun arrestatie aan de Slijpebrug zat het duo enkele maanden in voorhechtenis. Ondertussen werden D. en C. door de Brugse correctionele rechtbank respectievelijk veroordeeld tot 120 uur werkstraf en vijftien maanden gevangenisstraf met uitstel voor lijkverberging.

V. werd in november 2019 door de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling onder voorwaarden vrijgelaten, maar moet zich dus wel nog verantwoorden voor het hof van assisen. Het staat nog niet vast of hij zich kort voor het proces opnieuw zal moeten aanbieden in de gevangenis.

Getuigenlijst

Tijdens de preliminaire zitting werden zoals gebruikelijk de getuigenlijsten van de verschillende partijen besproken. De raadsman van R. V. stelde met succes aan voorzitter Bart Meganck voor om de vader van zijn cliënt pas op het einde van het proces als moraliteitsgetuige te horen. Op de lijst van het openbaar ministerie werd de man als een getuige van de feiten beschouwd, omdat hij die bewuste avond na de moord nog telefonisch contact had met zijn zoon.

Bij de getuigenissen van Kelly D. en Bruno C. werd dan weer een kanttekening gemaakt door de verdediging van B.. Door hun eigen betrokkenheid vreest de advocaat dat hun verklaringen niet erg objectief zullen zijn.

Riskeren levenslang voor moord

Op het assisenproces zal A. D. verdedigd worden door meester Anthony Mallego en meester Stijn Roels. J. B. wordt bijgestaan door meester Eddy Cochez en meester Kristof Lauwens. Meester Filip De Reuse en meester Christian Clement zijn de advocaten van R. V. .

Voor de ouders en de broer van het slachtoffer treedt meester Pieterjan Dens op als advocaat. Ten slotte stelde meester Bram Casier zich burgerlijke partij voor het tienjarige dochtertje van Mihael Parrent en voor haar moeder.

Het proces start vanmiddag met de samenstelling van de volksjury. Op vrijdag 23 september zal vervolgens de akte van beschuldiging voorgelezen worden door openbaar aanklager Serge Malefason. Daarna zullen van maandag 26 tot en met vrijdag 30 september 69 getuigen gehoord worden.

De uitspraak valt wellicht ten vroegste op dinsdag 4 oktober. Voor moord riskeren de drie beschuldigden levenslange opsluiting.